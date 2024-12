Oroscopo Paolo Fox Natale 2024: ecco la classifica dei segni dal 23 al 29 dicembre

Cosa riservano le stelle nell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana di Natale.

Oroscopo di Paolo Fox per Natale 2024. Con l’arrivo della settimana natalizia, il noto astrologo ha svelato le sue previsioni durante la puntata de I Fatti Vostri su Rai2. Dal 23 al 29 dicembre 2024, le stelle delineano una classifica che spazia tra sorprese, emozioni e qualche difficoltà. Ecco le posizioni dei segni zodiacali!

Oroscopo di Paolo Fox: la settimana di Natale per tutti i segni

12. Sagittario – Le festività potrebbero risultare monotone e poco entusiasmanti per voi. Tuttavia, a metà settimana e nel weekend, la Luna nel segno promette di alleggerire l’atmosfera. Con Giove in opposizione, le relazioni richiedono pazienza. Approfittate delle vacanze per rilassarvi.

11. Ariete – Siete impetuosi e poco tolleranti, soprattutto verso chi non vi piace particolarmente. Natale vi invita a concentrarvi su chi amate davvero. Un po’ di relax è indispensabile per ritrovare serenità.

10. Gemelli – Le festività vi fanno temere la noia. Con Mercurio in opposizione, questo periodo invita a riflettere su nuovi progetti. Dopo l’8 gennaio, la creatività tornerà a brillare.

9. Bilancia – Un po’ di malinconia vi accompagna, ma il 2025 porta speranza e novità. È il momento di lasciar andare il passato e guardare avanti con coraggio.

8. Leone – Con Marte nel segno, siete impetuosi e determinati. Usate la diplomazia per evitare conflitti. Questo è un momento di riflessione su ciò che desiderate veramente.

7. Toro – Venere in arrivo promette emozioni in amore. Da gennaio, i legami affettivi saranno favoriti. Nel lavoro, tra aprile e giugno, si prospettano cambiamenti importanti.

6. Acquario – Siete pronti a sfidare il mondo e prendere decisioni audaci. Le stelle vi spingono verso l’innovazione e le grandi occasioni per il 2025. In amore, evitate relazioni troppo soffocanti.

5. Cancro – Un cielo positivo, soprattutto per l’amore. Venere vi invita a chiarire situazioni delicate entro gennaio. La Luna nel segno promette emozioni intense.

4. Pesci – State uscendo da un periodo complicato. Da gennaio, Venere e Mercurio nel segno portano energia positiva. Il peggio è ormai alle spalle.

3. Scorpione – Con la Luna nel segno, il Natale sarà ricco di emozioni. Venere e Mercurio aprono le porte a un 2025 promettente. Parlate apertamente se emergono problemi.

2. Vergine – Nonostante qualche preoccupazione economica, la Luna favorevole promette momenti sereni in amore e con la famiglia. Concentratevi su ciò che conta davvero.

1. Capricorno – Il segno leader della settimana! Con Sole e Luna nel segno, Natale e Capodanno promettono grandi soddisfazioni. La prima metà del 2025 sarà ricca di opportunità.