Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di una lite con Oriana Marzoli durante il 59esimo compleanno di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip che ha organizzato un party esclusivo con gli ex concorrenti (anche se Daniele Dal Moro non era presente).

Oriana gelosa di Elenoire per “colpa” di Daniele? “La loro storia è finta!”, parla la Ferruzzi

Intervistata da FanPage, la Ferruzzi ha svelato cosa è accaduto con Oriana durante la serata che le ha rese protagoniste di un battibecco che ha fatto il giro del web:

Era stato Alfonso Signorini a chiamarmi per partecipare al taglio della torta, visto che in quel momento ero fuori dal locale. Quando mi sono messa davanti, quelli che erano dietro si sono simpaticamente lamentati che li coprissi tutti. In quell’istante arriva Oriana da sotto – dico “da sotto” perché mi arriva al seno -, mi spinge e dice con arroganza “Allora mi metto io davanti”. Per questo le ho risposto “Ma dove vuoi andare che sei una nana?”. Lei si è scaldata ma stavo scherzando, non cercavo la lite. Mi ha detto che le leccavo il sedere fino a due giorni fa, cosa non vera. La signorina dimentica che sono entrata nella Casa del GF Vip prima di lei.

La discussione è finita lì:

Sì, perché lei se ne è andata via dicendo che non voleva parlare con nessuno. Non ho sentito né lei, né Daniele dopo la festa. Anzi, è una vita che non sento Daniele. Mi chiamò la sera stessa della sua uscita dalla Casa per poi sparire senza motivo. Alla festa organizzata dopo la fine del GF Vip non mi ha nemmeno salutata.

È possibile che il battibecco tra Elenoire e Oriana sia legato al commento social in cui aveva scritto che tra lei e Daniele Dal Moro c’erano stati dei baci sotto le coperte al Grande Fratello Vip?

La risposta della Ferruzzi non si fa attendere:

Non l’ho detto io. Una mia fan aveva scritto che c’erano stati dei baci censurati dal GF. Io ho commentato con degli applausi ed è sembrata una conferma. Effettivamente, io e Daniele stavano sempre fuori in giardino da soli durante le settimane nella Casa e ci sono cose che la regia non ha mostrato. Non abbiamo fatto sesso ma c’è stata molta intimità sotto le coperte. Carezze? Ovvio. È possibile che a Oriana abbia dato fastidio ma è accaduto prima che lei entrasse nella Casa.

La Ferruzzi crede che la storia tra Oriana e Daniele sia falsa:

Non sono mai stati insieme. I servizi fotografici fanno comodo a tutti. È ovvio che sia una storia falsa, sono escamotage per andare avanti. A Daniele, checché ne dica, piace questo mondo. Credo invece che Oriana sia molto presa, vista anche la reazione di ieri che è quella di una donna gelosa. Ma lui non lo è, lo conosco. Oriana non è il tipo di donna che può piacergli.

Secondo la ex concorrente del Grande Fratello Vip dietro la reazione di Oriana Marzoli si nasconderebbe della gelosia nei suoi confronti a causa di Daniele Dal Moro: