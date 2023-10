Quali sono gli attuali rapporti tra Nina Moric, il figlio Carlos Maria e l’ex marito Fabrizio Corona? Proprio l’ex re dei paparazzi, ospite di recente a Belve, oltre a rivelare la malattia del figlio, ha parlato dell’ex moglie svelando le attuali interazioni tra di loro.

Fabrizio Corona, chiacchierando con Francesca Fagnani, ha svelato che Nina Moric non vede mai il figlio Carlos Maria:

Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui.