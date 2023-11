Mughini svela un retroscena sul Grande Fratello: “Mi hanno rimproverato”

Giampiero Mughini, intervistato tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, svela un retroscena sul Grande Fratello. Il giornalista e scrittore si è ritirato proprio in queste settimane per scrivere il suo nuovo libro.

“Se ho avuto problemi con il “politicamente corretto”? A volte sono stato rimproverato dal Grande Fratello per aver usato toni forti nei miei racconti di vita”, svela Mughini raccontando un retroscena del reality show.

Spazio, poi, per lo scivolone nei confronti di Angelica Baraldi che ha chiamato “zoccol*”:

Quando utilizzo quel termine lo faccio con le mie migliori amiche. Per me indica una donna dominatrice della propria sfrontatezza, provocante, attraente. Ho visto che il pubblico lo ha capito, mentre lì dentro no: Angelica, alla quale lo avevo detto amichevolmente, se n’è adontata.

Mughini ha raccontato anche la sua reazione dopo la proposta di entrare nella Casa:

Come ho reagito quando mi hanno proposto il Grande Fratello? Penso di essere io a marchiare il contesto, non ho mai avuto il minimo sospetto che il contesto mi definisse. Mi sono trovato bene con un gruzzolo di ragazzi perbene che hanno adottato questo bisnonno bizzarro e lo hanno trattato coi guanti bianchi.

Un ragazzo come Paolo, di professione macellaio, vale tanto oro quanto pesa. Per me era interessante stare con loro perché, in linea generale nella vita, quando ho un rapporto con una persona, al 95% ascolto e l’altro 5% racconto.