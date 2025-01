Morto famosissimo attore di soap opera e serie TV: trovato impiccato, aveva 39 anni

Francisco San Martin, noto attore spagnolo, si è spento a soli 39 anni. Secondo quanto riportato dal sito LA News, l’attore si sarebbe tolto la vita impiccandosi nella sua casa di Los Angeles il 16 gennaio. Una notizia che ha lasciato sconvolti fan e colleghi.

Morto Francisco San Martin: l’attore si sarebbe impiccato

Nato a Maiorca il 27 agosto 1985, Francisco ha iniziato la sua carriera recitando in programmi per bambini. Dopo un periodo trascorso in Argentina, è tornato a Madrid dove ha lavorato come modello e si è dedicato alla recitazione.

Il suo primo ruolo di rilievo è stato nella soap Il tempo della nostra vita nel 2011, dove ha interpretato il personaggio di Dario Hernandez. La sua carriera è poi proseguita con un’importante apparizione nella serie Beautiful nel 2017, vestendo i panni di Mateo, il giardiniere di Forrester Manor.

Infine, Francisco è stato amato anche per il ruolo di Fabian nella popolare serie Jane The Virgin.

Il messaggio di Camila Banus

Numerosi colleghi hanno voluto rendere omaggio all’attore. Tra questi, spicca il messaggio di Camila Banus, co-protagonista con Francisco in Il tempo della nostra vita. “Pepe, cosa posso dire se non che ti amo e riposa in pace, amico mio,” ha scritto l’attrice. “Ti voglio tanto bene, avrei voluto dirtelo di più.”

Il tributo dei fan e colleghi

La morte di Francisco San Martin ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di molti. Fan e colleghi continuano a rendere omaggio all’attore, condividendo ricordi e messaggi di cordoglio sui social media.

Francisco San Martin sarà ricordato non solo per il suo talento, ma anche per la sua umanità. La sua improvvisa scomparsa lascia un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, ricordandoci l’importanza di supportare la salute mentale.