Kimberlin Brown, marito e figli di Sheila Carter in Beautiful

Kimberlin Brown, nata il 29 giugno 1961 a Hayward, California, è un’attrice statunitense nota per il ruolo della diabolica e indimenticabile Sheila Carter in Beautiful. Con oltre tre decenni di carriera, Kimberlin è diventata uno dei volti più amati (e odiati) della TV grazie al suo talento e alla capacità di rendere indimenticabili i suoi personaggi.

Kimberlin Brown: gli esordi nella moda e il debutto televisivo

Prima di conquistare il piccolo schermo, Kimberlin Brown ha iniziato la sua carriera come modella negli anni ’80. Il suo debutto come attrice avviene a 23 anni, nel 1984, con un ruolo in Fantasy Island. Da quel momento, inizia a farsi notare in altre soap opera, come Capitol e Santa Barbara.

La svolta arriva nel 1990, quando ottiene il ruolo di Sheila Carter in Febbre d’amore (The Young and the Restless), che le vale una nomination agli Emmy Awards nel 1993.

Sheila Carter: il personaggio più amato e odiato di Beautiful

Nel 1992, Kimberlin entra nel cast di Beautiful (The Bold and the Beautiful), dove il personaggio di Sheila Carter raggiunge una fama planetaria. Intrighi, tradimenti e manipolazioni hanno reso Sheila uno dei personaggi più iconici della soap.

Per la sua interpretazione, Kimberlin ha ricevuto 5 nomination ai Soap Opera Digest Awards, vincendo due volte il premio come miglior cattiva nel 1993 e nel 1995.

Altri ruoli e ritorni a Beautiful

Oltre alle soap, Kimberlin ha recitato in serie TV come Un detective in corsia e Six Feet Under e in film come A prova di vendetta (1997). Nel corso degli anni, l’attrice è tornata più volte a vestire i panni di Sheila in Beautiful, l’ultima nel 2021, confermando il legame indissolubile con questo personaggio.

Vita privata: marito e figli

Kimberlin Brown è sposata dal 1991 con Gary Pelzer, con cui ha due figli: Nicola Giacomo e Alex Marie. Nonostante la notorietà, l’attrice mantiene riservata la sua vita privata.

Curiosità e premi

ai Soap Opera Digest Awards, vincendo due volte. È stata ospite di Verissimo nel novembre 2024, dove ha raccontato aneddoti della sua carriera.

Film e serie principali