Moglie e figli di Oliviero Toscani, morto all’età di 82 anni: soffriva di amiloidosi, cos’è la malattia che lo aveva colpito

Oggi il mondo della fotografia piange la scomparsa di Oliviero Toscani, morto all’età di 82 anni. Figura iconica del panorama artistico, Toscani è ricordato non solo per il suo genio creativo ma anche per una vita personale intensa e ricca di emozioni.

Olivieri Toscani è morto: chi era la moglie Kirsti Moseng

Kirsti Moseng, 80 anni, ex modella norvegese e agente di Toscani, è stata la sua ultima compagna di vita. Il loro amore ha attraversato più di mezzo secolo, uniti da un legame indissolubile. Si sono conosciuti a Milano, quando Toscani notò Kirsti su una copertina di “Vogue” e la scelse per un servizio di moda.

“Dopo averla vista dissi alla mia ragazza di allora ‘questa sarà mia moglie’”, ha raccontato Toscani in un’intervista. Kirsti aveva 24 anni e lui 26; da quel momento non si sono mai più separati. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Rocco, Lola e Ali.

Nonostante la riservatezza che ha sempre caratterizzato la sua vita privata, Toscani ha condiviso alcuni dettagli del suo passato sentimentale in un’intervista al “Corriere della Sera” nel 2016.

“La prima volta ero troppo giovane, avevo 23 anni. Brigitte era incinta, ci conoscevamo poco, ed è nato il mio primo figlio, Alexandre. Poi, sono stato sei anni con una svedese, Agnete, abbiamo avuto due figli, Olivia e Sabina“.

Questi frammenti della sua vita privata offrono uno sguardo più intimo su un uomo che ha sempre lasciato parlare le sue immagini.

Amiloidosi: La malattia che ha colpito Oliviero Toscani

Con il termine amiloidosi si indica un gruppo di malattie rare causate dall’accumulo di proteine che si depositano negli organi vitali sotto forma di piccole fibre, danneggiandoli. Si stima che ogni anno in Italia circa 800 persone si ammalino di amiloidosi sistemica.

Come spiega l’Istituto superiore di sanità, le proteine si aggregano in forma anomala producendo l’amiloide, una sostanza che non si degrada facilmente e che può depositarsi nei tessuti e negli organi, causandone il malfunzionamento. I depositi amiloidi possono interessare diversi organi come il cuore, i reni, il fegato o il sistema nervoso, portando a diverse manifestazioni cliniche.

I sintomi dell’amiloidosi dipendono dall’organo colpito. Per esempio, se i reni sono coinvolti, possono manifestarsi ritenzione idrica, stanchezza, debolezza e perdita di appetito. Se il cuore è colpito, l’amiloide può causare un aumento delle dimensioni cardiache e comprometterne la funzione, provocando insufficienza cardiaca con sintomi come mancanza di respiro e gonfiore.

Il Lascito di Toscani

Oliviero Toscani lascia un’eredità artistica inestimabile e una famiglia che ha amato profondamente. La sua visione e il suo talento continueranno a ispirare generazioni future di fotografi e creativi.