Christian De Sica, nato a Roma il 5 gennaio del 1951, è uno degli attori più amati e stimati in Italia. Figlio del grande regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader, ha seguito le orme paterne dedicandosi al cinema: scopriamo chi sono sua moglie ed i figli.

Moglie e figli di Christian De Sica, ecco chi sono

Christian De Sica si è sposato nel 1980 con Silvia Verdone, sorella del celeberrimo regista Carlo. Silvia è nel mondo dello spettacolo e si occupa di produzione sia cinematografica che teatrale. La coppia è insieme da oltre 40 anni e il loro amore continua a soffiare a gonfie vele.

Christian e la moglie Silvia hanno due figli: Brando, nato il 10 marzo 1983, e Maria Rosa, nata il 24 giugno 1987.

Anche il figlio maggiore ha seguito le orme del padre.

Brando De Sica è un attore e regista italiano noto per film come “Amici come prima” e “Mimì – Il principe delle tenebre”. Il suo esordio nel mondo del cinema avviene nel 1993 con un piccolo ruolo nel film “Anni 90 – Parte II”.

Dopo aver preso parte ad altri film e ad alcune fiction TV, si trasferisce a Los Angeles, dove rimane per sei anni laureandosi in Arte e Cinema (indirizzo “regia”) all’Università della California del Sud (USC).

Nel 2008 dirige il film “Parlami di me”, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime. Nel dicembre 2018 esce “Amici come prima”, il nuovo cinepanettone della ritrovata coppia Boldi – De Sica, in cui Brando ha affiancato suo padre alla regia.

Il 9 agosto 2023 presenta al Locarno Film Festival la sua opera prima “Mimì – Il principe delle tenebre”, un film horror-fantastico. Questo film è uscito nelle sale italiane dal 16 novembre dello stesso anno.