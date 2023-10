Antonio Caprarica è un famoso giornalista e scrittore italiano. È nato a Lecce il 30 gennaio 1951. Ha avviato la sua carriera nel 1976 e ha lavorato per diversi anni come corrispondente estero per la Rai1: scopriamo chi sono la moglie ed i figli.

Moglie e figli Antonio Caprarica, chi è Iolanta Miroshnikova: carriera e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonio Caprarica è sposato con la pianista Iolanta Miroshnikova. Si sono conosciuti a Mosca durante una serata all’ambasciata italiana.

Iolanta è una pianista di origini greche, nota al grande pubblico per essere la moglie del giornalista. Nonostante sia una figura pubblica, Miroshnikova ha sempre preferito mantenere un profilo basso e vivere lontano dai riflettori.

Non sono disponibili molte informazioni sul suo percorso di studi o sulla sua carriera professionale. Tuttavia, è noto che lei e suo marito viaggiano spesso per motivi di lavoro.

Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla loro vita privata e non è noto se abbiano figli oppure no.

Antonio Caprarica sarà senza cravatta a Ballando? “Non ci penso proprio, rassegnatevi perché a Ballando con le stelle non mi vedrete senza la mia amata cravatta”: l’ex corrisponde del Tg1 al telefono con RTL 102.5 durante Protagonisti ha annunciato: “Ballerò, mi sto allenando molto. Ma mai senza cravatta”.