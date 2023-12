Alessandro Siani è un celebre e amatissimo attore, comico e regista italiano. È famoso per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ma solitamente mantiene la sua vita privata lontanissima dai riflettori: scopriamo qualche informazione in più sulla moglie ed i figli e qualche curiosità sulla sua vita privata.

Moglie e figli Alessandro Siani: chi sono e dove vivono: vita privata della coppia

Alessandro Siani e sua moglie hanno due figli (dovrebbero essere un maschio ed una femmina). Tuttavia, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata e l’attore ci tiene moltissimo alla sua riservatezza e preferisce stare anche distante dai social.

Alessandro Siani e la moglie si sono conosciuti molti anni prima che lui diventasse famoso come attore.

Il matrimonio della coppia è avvenuto nel 2008, e hanno scelto di stabilirsi a Fuorigrotta, un quartiere di Napoli.

Nonostante abbiano due figli, la moglie di Siani è una persona che preferisce mantenere una bassa esposizione mediatica e conduce una vita estremamente riservata, evitando di essere al centro dell’attenzione pubblica.

In numerose occasioni, il celebre attore ha manifestato la sua felicità riguardo al suo matrimonio. Lui e sua moglie hanno realizzato il loro sogno di diventare genitori. Per quanto riguarda sua dolce metà, è stata chiara nel sottolineare che preferisce rimanere lontana dal mondo dello spettacolo.

Alessandro Siani giustifica questa scelta, spiegando che chi non è abituato alle telecamere può sentirsi a disagio in situazioni mediatiche. Infatti, la moglie evita pure di partecipare ad eventi mondani e non compare nemmeno alle prime dei film del marito.