Chi è la moglie di Giampiero Mughini? Michela Pandolfi è nata nel 1957. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita perché tiene molto alla sua privacy, ma sappiamo che è mamma e nonna.

I figli di Michela Pandolfi sono nati da una relazione precedente a quella con il giornalista e attuale concorrente del Grande Fratello.

Lei e Giampiero Mughini non hanno avuto altri figli insieme e, durante qualche rara apparizione in tv, i due hanno raccontato di avere una relazione molto solida, nonostante sia stata segnata da alcuni tradimenti.

Proprio Mughini, all’interno della Casa ha svelato:

Tradimenti? Lo ha scoperto perché avevo lasciato in giro delle foto e non mi ha ancora perdonato perché ne ha sofferto tanto e a me dispiace molto. Io credo che un bilancio del genere in 33 anni, resta un bilancio straordinariamente positivo.

La moglie, intervistata da Chi Magazine ha aggiunto:

Non l’ho beccato, me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa… Forse non l’ho mai perdonato.

Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo.