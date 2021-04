Meghan Markle assente ai funerali del Principe Filippo: ecco perchè

Meghan Markle grande assente al funerale del Principe Filippo. Proprio in queste ore, anche Carlo ha offerto un sentito omaggio al suo “caro papà” dicendo che la famiglia reale è “profondamente grata” per il sostegno che hanno ricevuto dopo la morte del padre di 99 anni.

Funerali Principe Filippo, Meghan Markle assente: ecco perché

“Il mio caro papà era una persona molto speciale che penso, soprattutto, sarebbe rimasto stupito dalla reazione e dalle cose toccanti che sono state dette su di lui”, ha detto Carlo. “E da quel punto di vista noi, la mia famiglia, siamo profondamente grati per tutto questo. Ci sosterrà in questa particolare perdita e in questo momento particolarmente triste”.

Il funerale cerimoniale reale di Filippo si svolgerà il 17 aprile al Castello di Windsor, un servizio ridotto durante la pandemia COVID-19 che sarà completamente chiuso al pubblico.

Il palazzo ha insistito che i reali aderissero rigorosamente alle linee guida nazionali sui virus, misure che in teoria implicherebbero l’uso della mascherina in uno spazio chiuso e l’allontanamento sociale.

Il principe Harry, il nipote di Filippo che si è allontanato dai doveri reali lo scorso anno e ora vive in California, parteciperà al funerale a Windsor insieme ad altri membri della famiglia reale.

Sua moglie Meghan Markle, la duchessa del Sussex, è incinta ed è stata consigliata dal suo medico di non fare il lungo viaggio nel Regno Unito, motivo per il quale non parteciperà al funerale del Principe Filippo.