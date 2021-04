Con la morte del Principe Filippo sono emersi alcuni dettagli choc con protagonisti Harry e Meghan Markle. Secondo il conduttore di Fox News Brian Kilmeade, la famosa intervista con Oprah per il marito della regina Elisabetta sarebbe stata forte motivo di sofferenza.

L’intervista di Harry e Meghan Markle avrebbe aggiunto dello stress al Principe Filippo provocandogli dello sconforto. Nel frattempo, l’ex eurodeputato britannico Nigel Farage ha aggiunto che la scelta di aprire le porte a questo scandalo nel corso del ricovero, costerà alla celebre coppia un calo di consensi.

“Ci sono notizie secondo cui il principe Filippo si sarebbe infuriato dopo l’intervista… Stava cercando di riprendersi, poi ha subito quel duro colpo”, ha precisato Brian Kilmeade.

Spazio anche per le osservazioni di Nigel Farage:

Era risaputo che Filippo avesse solo poche settimane di vita e tuttavia, nonostante il fatto che la Regina dovesse essere in uno stato di profonda angoscia, hanno proceduto a fare un’intervista in cui hanno attaccato, in modo efficace, i membri più anziani della famiglia reale. I Sussex fanno del loro meglio per minacciare l’istituzione stessa.