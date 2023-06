Matrimonio tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti: l’opinionista e il celebre giornalista si sono sposati con una romantica cerimonia in spiaggia. Ad annunciare le nozze proprio la sposa in collegamento con Barbara d’Urso.

Matrimonio Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti: foto e video

Patrizia Groppelli ha annunciato le nozze in collegamento a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. La cerimonia, molto intima e riservata, si è tenuta in un hotel affacciato sul Golfo dei Poeti, in Liguria.

La Groppelli e Sallusti si sono sposati con rito civile. Subito dopo l’intima cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti (nella stessa location) con il taglio della torta ed i fuochi d’artificio.

Tra i pochi invitati anche Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore de La Zanzara.

Patrizia Groppelli, ospite di Pomeriggio 5, ha svelato le sue emozioni a caldo raccontato la prima celebrazione avvenuta a Milano con il sindaco Sala:

Sono veramente felice oggi, sono libera. Ho accanto un compagno che adesso è un marito. Sono molto fiera. Mi viene anche da piangere. Sono commossa. Ci ha sposato il sindaco Sala, che è totalmente di sinistra. Anzi, lo ringrazio tantissimo perché è un grande amico.

Ecco il VIDEO.