Dopo la fine di Matrimonio a prima vista, le cose non sono andate particolarmente bene per alcune coppie. Questo è il caso di Clara e Fabio, partiti alla grande con una perfetta armonia andata via via scemando come ha svelato lei intervistata da FanPage.

Matrimonio a Prima Vista, Clara “attacca” Fabio: cosa è successo dopo

Matrimonio a Prima Vista Italia si è concluso ieri sera su Real Time e, per gli abbonati di Discovery+ è già presente lo speciale “E poi…”, che ci svela cosa è accaduto alle tre coppie sei mesi dopo dalla loro decisione finale.

Se Francesco e Martina hanno proseguito il loro matrimonio anche lontani dalle telecamere di Matrimonio a Prima Vista, le cose non sono andate bene per Clara e Fabio, come racconta la ragazza a FanPage.

Cosa è successo dopo il sì

Cosa è successo dopo il sì? Il giorno dopo, era un mercoledì, sono tornata a casa perché il mio cane stava male. Domenica ho invitato Fabio a casa mia a mangiare e gli ho spiegato che mi stava succedendo qualcosa, non mi mancava e non sentivo la necessità di sentirlo. Il mercoledì successivo sono tornata a casa sua. Abbiamo cenato con dei suoi amici, gli abbiamo raccontato le nostre evoluzioni e ha ribadito davanti a loro che non voleva una persona negativa. Mi sono messa a piangere, l’ho salutato e il venerdì ero a casa.

“Fabio? Maschio alfa e manipolatore”

Clara si è sentita incompresa da Fabio che non capiva alcuni aspetti per lei fondamentali: l’essere vegetariana e lo straordinario amore per gli animali. Per questo motivo lei, di fronte ad alcuni atteggiamenti di lui ha alzato un vero muro: