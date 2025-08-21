Martina Nasoni è stata operata al cuore: com’è andato l’intervento

Martina Nasoni operata al cuore, ecco com’è andato l’intervento.

Martina Nasoni ricoverata in ospedale: “Grata al mio cuore che mi ha portata fin qua, pregate per me”

Martina Nasoni si trova all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha condiviso la notizia attraverso un toccante messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha chiesto a chi la segue di rivolgerle un pensiero o una preghiera in un momento particolarmente delicato della sua vita.

Martina non ha fornito dettagli precisi sulle condizioni che l’hanno portata al ricovero, ma le sue parole lasciano intuire che stia affrontando un momento decisivo, forse legato al suo cuore, che da anni convive con una malattia cronica. “È arrivato il momento di accogliere un grande dono”, ha scritto nel suo post, lasciando intendere che potrebbe trattarsi di un possibile trapianto.

Il messaggio condiviso da Martina Nasoni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@martina_nasoni_official_)

Martina ha parlato con sincerità del legame profondo con il suo cuore, quello stesso cuore che l’ha accompagnata tra mille sfide fin da giovanissima:

“Questo cuore è stato grande. Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme, abbiamo superato cose che nessuno avrebbe immaginato, milioni sono state le sue avventure e milioni sono state le emozioni che lo hanno attraversato. Siamo cresciuti insieme, ci siamo odiati ed amati, ma ad oggi lo amo e per sempre le sarò grata per avermi accompagnata fino a qua.”

La giovane conduttrice radiofonica ha ricordato anche il percorso vissuto finora, fatto di gioie ma anche di momenti difficili: “Vorrei che restasse impresso il senso di questo cammino fragile ma intenso.”**

La malattia e il possibile trapianto

Martina Nasoni soffre di cardiomiopatia ipertrofica, una patologia che comporta un ispessimento del muscolo cardiaco, compromettendone il corretto funzionamento. A soli 12 anni è stata sottoposta all’impianto di un pacemaker, intervento che ha segnato l’inizio di un lungo percorso medico.

Nonostante non abbia confermato ufficialmente l’ipotesi di un trapianto, molti suoi fan hanno interpretato il messaggio come un indizio in quella direzione. La stessa Martina ha parlato di un nuovo inizio, lasciando spazio alla speranza:

“Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando. A presto amici miei, ci vediamo dall’altra parte delle mie paure.”

“Martina ha fatto intervento al cuore, tutto bene”

Un’utente ha rivelato a Deianira Marzano che l’intervento, fortunatamente, è andato bene: “Martina ha fatto intervento al cuore, tutto bene”. E siamo felicissimi di questo.

La storia che ha ispirato una canzone

Martina è conosciuta dal grande pubblico anche per aver ispirato il brano di Irama “La ragazza con il cuore di latta”, nato da una conversazione avuta con il cantante a Gallipoli, in un’estate che ha segnato la sua vita e quella di molti che hanno ascoltato la sua storia.