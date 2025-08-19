Grande Fratello 2025, la prima concorrente è l’ex di Olly?

La prima probabile concorrente del Grande Fratello 2025 è l’ex di Olly? Arriva lo scoop.

Grande Fratello 2025: spunta il nome della prima possibile concorrente nella nuova edizione di Simona Ventura

Il ritorno del Grande Fratello è ormai alle porte, e la prossima edizione – al via tra poco più di un mese – si preannuncia profondamente diversa dalle ultime. A partire dalla conduzione: quest’anno, per la prima volta, sarà Simona Ventura a guidare il reality più famoso d’Italia. Una vera e propria svolta, accompagnata da una serie di novità volute direttamente da Pier Silvio Berlusconi.

Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato ha confermato un ritorno alle origini, con una durata ridotta a circa tre mesi e un cast formato esclusivamente da concorrenti non famosi. Niente personaggi noti, niente influencer o ex volti televisivi: nella casa di Cinecittà entreranno solo persone comuni, senza precedenti apparizioni in TV.

Angela Fernandez tra i papabili gieffini

La prima candidata “nip” che potrebbe varcare la porta rossa si chiama Angela Fernandez, una giovane spagnola che vive a Milano, dove lavora come hostess in un hotel. A riportare la notizia è stato Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, dove ha raccontato che Angela avrebbe già superato ben tre fasi di selezione. Ma c’è di più: secondo lo scoop, la ragazza avrebbe avuto una breve frequentazione con il cantante Olly.

“Clamoroso, l’ex di Olly verso il GF Nip. Nelle rubriche precedenti avevamo svelato che al Gf sarebbe approdata una concorrente spagnola di nome Angela Fernandez. Bene, la ragazza che di professione fa la hostess in un hotel di Milano, è giunta al terzo provino. Ma lo scoop che abbiamo scoperto in queste ore è un altro, Angela ha avuto un flirt recente con il cantante Olly. Lui l’ha contattata su Instagram, poi la prima uscita, la seconda e infine hanno iniziato una storia. Sarà questo il motivo che l’ha portata al Gf? O lo scoop lo abbiamo scoperto per primi noi?”

Al di là del gossip, Angela Fernandez rientrerebbe perfettamente nel nuovo profilo richiesto dagli autori: una persona sconosciuta al pubblico televisivo, con un passato ancora tutto da scoprire.

Chi non ci sarà

Tra coloro che speravano in un posto nel cast ma sono già stati esclusi ufficialmente, c’è Rita De Crescenzo. Nonostante la tiktoker napoletana abbia partecipato ai provini e abbia persino rivolto un appello a Pier Silvio Berlusconi, la sua candidatura è stata scartata. Il nuovo regolamento, infatti, non ammetterà alcun volto già popolare sui social o in televisione.

Un altro dettaglio interessante riguarda la squadra autoriale: tra le novità ci sarà l’arrivo di Fabio Pastrello, già noto per aver lavorato a precedenti edizioni del GF nip. Insieme a lui, altri volti nuovi alla scrittura del programma, con l’obiettivo di raccontare storie fresche e vere, puntando tutto sulle dinamiche tra i concorrenti.

Non resta che attendere le conferme ufficiali e scoprire quali saranno i volti che animeranno la prima edizione del Grande Fratello targata Ventura.