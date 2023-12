Cristiana Capotondi è un’attrice italiana molto apprezzata, nota per il suo talento e la sua bellezza. La sua vita privata è stata al centro dell’attenzione negli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda il marito e i suoi figli.

Marito e figli Cristiana Capotondi: chi sono Andrea Pezzi e Anna

Cristiana ha avuto una lunga relazione con Andrea Pezzi, un imprenditore e ex presentatore televisivo noto per essere stato uno dei primi e più popolari VJ di MTV.

La loro storia d’amore è iniziata nel 2005 e si è conclusa nel 2021. Nonostante la fine della loro relazione, i due rimangono in ottimi rapporti.

Nel settembre 2022, Cristiana è diventata madre per la prima volta. Ha dato alla luce una bambina di nome Anna.

Tuttavia, il padre di Anna non è Andrea Pezzi, ma un altro uomo, la cui identità non è stata rivelata.

Nonostante la fine della loro relazione, Andrea è rimasto vicino a Cristiana durante la gravidanza.

Il comunicato sulla rottura

La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo.