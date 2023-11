Barbara De Rossi è un’attrice e conduttrice televisiva italiana, nata a Roma nel 1960. La sua carriera è iniziata negli anni ’70, quando ha debuttato al cinema come figlia di Marcello Mastroianni e Virna Lisi in due film diversi. Ha recitato in numerose fiction e film per la tv: scopriamo se ha un marito e dei figli.

Marito e figli di Barbara De Rossi: malattia e attuale compagno

Barbara De Rossi ha avuto due matrimoni e una figlia. Il suo primo marito è stato Andrea Busiri Vici, sposato nel 1988 e divorziato nel 1990. Il suo secondo marito è stato Branko Tesanovic, ballerino e coreografo serbo, sposato nel 1995 e separato nel 2010.

Da lui ha avuto la sua unica figlia, Martina, nata nel 1995. Martina studia psicologia e fa la modella.

Attualmente Barbara De Rossi è fidanzata con Simone Fratini, ex modello e imprenditore fiorentino, conosciuto nel 2015.

I due vivono insieme e sono molto innamorati. Barbara ha dichiarato di aver trovato in lui una persona solida, sensibile e eccezionale.

Barbara De Rossi ha anche sofferto di una malattia che le ha causato problemi di peso. Dopo la nascita della figlia, ha avuto delle mestruazioni abbondanti che le hanno fatto rischiare di perdere l’utero.

Per curarsi, ha dovuto assumere del progesterone per sette anni, che le ha fatto aumentare di 15 kg.

Nel 2009 ha deciso di smettere con la terapia ormonale e ha seguito una dieta con pochi condimenti e alimenti integrali, perdendo la metà del peso. Ha anche praticato dello sport per mantenersi in forma.