Marco Bellavia è tornato ospite di Silvia Toffanin, nella puntata di oggi di Verissimo, ed ovviamente non poteva non parlare di Pamela Prati e dei sentimenti nei confronti della ex Vippona conosciuta proprio nella Casa del GF Vip. Anche in questa occasione la padrona di casa non ha risparmiato qualche frecciatina all’indirizzo dell’ex compagna dell’inesistente Mark Caltagirone.

Marco Bellavia e Pamela Prati: Silvia Toffanin provoca

Parlando delle sue corteggiatrici dopo la sua partecipazione al GF Vip, Marco Bellavia ha confidato a Silvia Toffanin di averne qualcuna ma al tempo stesso ha anche ammesso di essere impegnato sotto questo punto di vista.

“Sei fidanzato? Con chi?”, lo ha provocato la Toffanin. Marco allora ha replicato:

Lo sai che il mio cuore è promesso a una donna che conosciamo tutti. Anzi direi di farle proprio gli auguri perché oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, Pamela!

La conduttrice ha quindi voluto saperne di più, domandando se per caso le cose stiano diventando sempre più serie. Bellavia ha allora fatto delle precisazioni:

Le cose non si fanno serie per ora perché come tu ben sai Pamela ha avuto il Covid. Io e lei ci siamo baciati, poi è stata chiusa in casa e gli eventi hanno creato questa situazione un po’ particolare. Però devo dire la verità. È work in progress. Veramente io sono molto emozionato perché nel momento in cui penso a lei, questa cosa mi fa stare bene e battere il cuore. Quindi è una cosa bella insomma.

Dopo qualche altra provocazione, la conduttrice ha sferrato una nuova frecciatina: “Ma quindi è un amore verissimo?”. Marco ha allora replicato:

È verissimo anche se tu fai quella faccia con l’occhietto.

La Toffanin ha quindi consigliato al suo ospite di insegnare alla Prati la dota dell’autoironia che lui conoscerebbe bene, ma Marco ha chiosato spezzando una lancia a favore dell’ex Vippona, Silvia ha allora chiosato:

A me piace l’amore, se voi siete felici e innamorati, noi siamo contenti per voi!