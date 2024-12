“Le sta mettendo le mani addosso”, lite shock al GF dopo la diretta: intervengono gli autori, chi è stato coinvolto – VIDEO

Una notte di fuoco al Grande Fratello, con tensioni alle stelle e una lite furiosa che ha visto protagoniste Ilaria Galassi e la modella brasiliana Helena Prestes. Tutto è iniziato durante le nomination, quando Helena ha motivato il suo voto contro Ilaria facendo riferimento a una domanda che quest’ultima aveva fatto a suo figlio durante una sorpresa: “Papà è bravo? C’ha un’altra tuo padre? Hai visto un’altra? Nessuna amichetta”.

Lite shock al Grande Fratello dopo la diretta: “Mani addosso!”

Queste parole hanno scatenato la rabbia di Ilaria, che si è sfogata subito dopo la puntata con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi: “Di me può dire tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro!”.

Nonostante i suggerimenti di Spolverato e Morlacchi di mantenere la calma, Ilaria ha deciso di affrontare Helena. Durante il confronto, le telecamere del Grande Fratello hanno registrato urla e momenti di altissima tensione.

Chiara Cainelli, spaventata, ha esclamato: “Oddio no, le sta mettendo le mani addosso, raga!”.

In un momento di caos, Helena ha gridato: “Tu non mi devi toccare!”. Nel frattempo, una delle autrici del programma ha richiamato Ilaria: “Ilaria! In confessionale, subito!”.

La regia ha poi interrotto l’audio e inquadrato il giardino, censurando i momenti più critici.

La reazione dei concorrenti

La tensione ha lasciato il segno tra gli inquilini. Zeudi Di Palma, in lacrime, ha confidato di essersi spaventata durante la lite. Javier Martinez ha raccontato a Shaila Gatta: “Quando sono arrivato da Helena, mi è anche mezza venuta addosso Ilaria, mentre veniva portata via”.

Anche Amanda Lecciso, poco dopo, ha commentato l’accaduto con toni preoccupati.

Un chiarimento in arrivo?

La notte più turbolenta del Grande Fratello potrebbe avere ripercussioni importanti. Gli spettatori si chiedono se verranno presi provvedimenti disciplinari e se Ilaria Galassi ed Helena Prestes riusciranno a chiarire.