“Ecco perché non ci provo con te”, Alfonso parla con Mariavittoria: il “segreto” di Tommaso si sgretola – VIDEO

La settimana scorsa, la Casa del Grande Fratello è stata scossa da una confidenza rivelata da Alfonso D’Apice a Javier Martinez su Tommaso e il suo legame con Mariavittoria Minghetti. Durante una conversazione notturna, Alfonso ha raccontato che la dottoressa gli avrebbe confessato di sentirsi “obbligata” a rimanere nella sua relazione con l’idraulico, accennando a un presunto “segreto” legato al giovane idraulico toscano.

Alfonso a Javier : “Lei mi ha detto che si sente obbligata a restare nella storia con Tommaso… quella cosa, la sai anche tu?”

: “Lei mi ha detto che si sente obbligata a restare nella storia con Tommaso… quella cosa, la sai anche tu?” Javier: “Sì, la so. Me l’ha detta proprio lui. Ma non dirlo a nessuno”.

Durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza, mostrando a Mariavittoria il video della conversazione tra Alfonso D’Apice e Javier. La Minghetti, visibilmente tesa, ha negato di sentirsi obbligata a stare con Tommaso:

Non sono obbligata a stare con Tommaso, le cose tra noi vanno molto meglio.

Tuttavia, la tensione è rimasta palpabile, soprattutto durante un confronto privato tra Alfonso e Mariavittoria avvenuto durante una pausa pubblicitaria.

La difesa di Alfonso e la reazione di Mariavittoria

Nel loro faccia a faccia, Alfonso ha cercato di giustificarsi:

Io non l’ho detta quella cosa che mi hai detto tu di lui. Javier mi chiedeva perché non ci provavo con te e io gli ho spiegato che era inutile, perché tu non avresti mai lasciato Tommaso vista anche quella cosa sua…

Mariavittoria ha risposto con fermezza, ma il suo stato d’animo tradiva preoccupazione:

Ti credo che non l’hai detta, ma Tommaso però si è sentito tradito da me adesso. Perché sa che io ti ho detto quella cosa. Però stai tranquillo che risolvo.

Il segreto di Tommaso: amore o pietà?

Il contenuto del presunto segreto non è stato rivelato in puntata, lasciando spazio a speculazioni. Alcuni telespettatori ipotizzano che possa trattarsi di una situazione delicata legata alla vita privata di Tommaso, che avrebbe spinto Mariavittoria a restare con lui più per senso di colpa che per amore.

Se così fosse, il legame tra i due concorrenti potrebbe rivelarsi più fragile di quanto sembri. Non mancano le critiche da parte del pubblico, che si chiede se Mariavittoria stia portando avanti la relazione per un sentimento autentico o per pietà.

La questione resta aperta e sicuramente terrà banco nelle prossime puntate. Il segreto di Tommaso sarà svelato?