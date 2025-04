Con l’ingresso nel reality The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, Jasmine Carrisi affronta la sua prima vera prova televisiva, non solo come concorrente, ma anche come personaggio pubblico che si mette a nudo. Al suo fianco, l’ex fidanzato e attuale migliore amico Pierangelo Greco, truccatore professionista e […]