Lo scorso 26 agosto 2021 ha compiuto 42 anni ma Macaulay Culkin resterà sempre il bambino biondo di “Mamma ho perso l’aereo” e del sequel “Mamma ho ripreso l’aereo – mi sono smarrito a New York”. Era il 1990 quando è diventato una vera star di Hollywood.

Un milione di dollari per pellicola e la costante pressione dell’industria cinematografica che pretendeva da lui sempre di più. Per questo motivo crescendo, la vita del Kevin McCallister del film, incomincia a sgretolarsi.

Le feste, l’amicizia fortemente discussa con Michael Jackson, il padre manager che lo ha manipolato ed ha usato della violenza su di lui, lo portano ad uno stop, come da lui stesso dichiarato durante una intervista a ‘Esquire’, confidando di essere uscito dal tunnel della tossicodipendenza:

Accanto a lui la seconda moglie (dopo le prime nozze con Rachel Miner durate dal 1998 al 2002) Brenda Song:

Macaulay Culkin oggi ha ripreso in mano la sua vita e nel dicembre 2018 ha ricoperto ancora una volta il ruolo di Kevin McCallister, questa volta per Google, in uno spot per Google Assistant che ripercorreva alcune scene di “Mamma ho perso l’aereo”, disponibile sul canale ufficiale YouTube della casa di Mountain View.

Nel 2020 ha avuto un ruolo nel film di Seth Green, Changeland con la moglie Brenda Song, che è stato rilasciato il 7 giugno del 2019.

Cosa fa oggi

L’attore di Mamma ho perso l’aereo ha anche preso parte a quattro episodi di American Horror Story nel 2021.

Ma cosa fa oggi Macaulay Culkin? L’attore è l’editore e CEO di un sito che si chiama Bunny Ears (portale di satira e cultura pop) e realizza anche podcast.

L’attrice Brenda Song lo ha reso anche padre nell’aprile 2021.

Wow, this guy looks just like me! Would you all mind picking up a copy of this month’s @Esquire so we can get to the bottom of this mystery? Check it out now at https://t.co/a3m2AlS088 pic.twitter.com/FszjjL0x3U

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) February 11, 2020