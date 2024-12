Un Santo Stefano ad alta tensione quello vissuto nella Casa del Grande Fratello, dove Stefania Orlando ed Eva Grimaldi sono state protagoniste di un acceso confronto durante le prove di ballo coordinate da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo per la puntata di Capodanno.

La miccia si è accesa durante le prove della coreografia, quando la Orlando ha espresso il suo disappunto nei confronti della Grimaldi con parole taglienti: “Ci sarà un tempo Eva, tu sembra che stai andando a fare la spesa. Non sei la più adatta a stare al centro”. Una critica che ha immediatamente scatenato la reazione della Grimaldi.

La situazione ha preso una piega inaspettata quando Luca Calvani, osservando la scena, ha ironicamente assunto il ruolo di “regista”, mettendo in dubbio l’autenticità del confronto. Ma il vero colpo di scena è arrivato poco dopo, quando la Orlando è scoppiata in lacrime, temendo di perdere l’amicizia appena nata con la Grimaldi: “Poi magari ci odieremo, ma avere un punto di riferimento è importante”.

Dopo la riconciliazione, le due “primedonne” hanno trovato un nuovo bersaglio comune: il disordine nella Casa. La Orlando ha sollevato la questione durante il pranzo:

Capisco che c’è chi fa tante pulizie e chi non le fa. Ma quantomeno collaborare, perché non c’è rispetto per gli altri inquilini. Noi ci sentiamo in diritto di dire questa cosa perché ci sentiamo a casa nostra, anche se siamo appena entrate. Delle regole servirebbero per una convivenza più civile.