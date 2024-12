La reazione di Helena dopo aver scoperto del bacio tra Zeudi e Alfonso – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello, le dinamiche sentimentali non smettono di sorprendere. Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha fatto parlare di sé con una rivelazione importante sul suo orientamento bisessuale. Al contempo, Helena Prestes ha condiviso di aver avuto relazioni con donne in passato. Questa apertura ha portato le due concorrenti a stringere un legame particolare, culminato in tenere effusioni alla luce del sole e una vicinanza più intensa nelle ore notturne.

Il bacio tra Zeudi e Alfonso: un colpo di scena inaspettato, la reazione di Helena

La situazione si è complicata quando Zeudi, nonostante un rapporto apparentemente superficiale con Alfonso D’Apice, si è lasciata andare a un lungo e passionale bacio con lui. Questo momento intimo, avvenuto sotto il cuscino, ha colto tutti di sorpresa, compresa Helena, che molti si aspettavano avrebbe reagito con gelosia o risentimento.

Zeudi ha giustificato il gesto, spiegando di essersi sentita in dovere di confortare Alfonso, che si sentiva escluso nella Casa:

Lui ha provato a baciarmi e io mi sono scansata all’inizio. Poi è come se mi sono sentita in dovere nei suoi confronti, di fargli sentire un affetto. Ovviamente ci sta che ci prova con una persona che anche soltanto esteticamente può piacergli.

Ha praticamente detto che l’ha baciato perché le faceva pena AIUTO#zelena pic.twitter.com/xpUz0DsOMp — ALY (@sonoinfastidita) December 26, 2024

La reazione di Helena: un sorriso che dice tutto

Contrariamente alle aspettative, Helena ha reagito alla confessione di Zeudi con un sorriso. Nessun segnale di gelosia o disagio è emerso, lasciando intendere che il loro legame potrebbe andare oltre i sentimenti romantici o fisici.

io mi aspettavo le fiamme, le prese per i capelli, invece ste due pazze stanno così ed helena gli chiede pure i dettagli

io ho bisogno di uno psichiatra #zelena pic.twitter.com/dvQ2WPoZXK — juls☽ (@_____zahir) December 26, 2024



Tuttavia, Zeudi ha svelato anche di essere proiettata su altro (Helena):

Perché mi parli di Alfonso? Io non lo avevo previsto perché non lo volevo, io sono proiettata su altro ma a quanto pare non si percepisce.

Zeudi: “ma perchè mi parli di alfonso, io non lo avevo previsto perché non lo volevo, io sono proiettata su altro ma a quanto pare non si percepisce”#zelena

IO ANCORA FERMA QUI HELENA CAPISCILA pic.twitter.com/VPosmDuy2B — zelena era (@tuttoreality__) December 26, 2024

Cosa ci riserverà la prossima puntata

Con questi intrecci sempre più intricati, la puntata di lunedì promette di fare luce sulle emozioni dei concorrenti e sull’evoluzione delle relazioni nella Casa. Il triangolo Zeudi-Alfonso-Helena terrà il pubblico incollato allo schermo, tra nuovi sviluppi e possibili colpi di scena.