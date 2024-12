Chiara svela di essere interessata ad un concorrente dopo il “palo” ricevuto da Javier

Tra i concorrenti del Grande Fratello, l’attenzione si concentra su Chiara Cainelli e Javier Martinez, protagonisti di un flirt che sembra già giunto al capolinea. Nonostante l’iniziale feeling dichiarato da entrambi, il bacio appassionato sotto le coperte non ha acceso quella scintilla che ci si sarebbe aspettati. Confidandosi con Luca Calvani, Javier ha ammesso di non aver provato un trasporto emotivo, mentre Chiara ha rivelato a Zeudi Di Palma di non sentirsi mentalmente coinvolta.

Chiara si guarda intorno: Alfonso nel mirino, ma c’è di mezzo Zeudi

Archiviata la conoscenza con Javier, Chiara ha deciso di concentrarsi su sé stessa e approfondire i rapporti con gli altri coinquilini. Tra questi, ha confessato di sentirsi più in sintonia con Alfonso D’Apice, ma la situazione è tutt’altro che semplice.

Nelle ultime ore, infatti, Alfonso ha baciato Zeudi Di Palma, che a sua volta sembra avere un legame speciale con Helena Prestes. Un intreccio sentimentale che rischia di complicare ulteriormente la dinamica all’interno della Casa.

Cosa aspettarsi nella puntata di lunedì

Con gli equilibri sentimentali sempre più intricati, la prossima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, potrebbe fare maggiore chiarezza sulle dinamiche amorose. Tra i baci e le nuove alleanze, gli spettatori non mancheranno di assistere a momenti di tensione e sorprese.

A CHIARA PIACE ALFONSO L’UNIVERSO STA LAVORANDO PER NOI VINCERRMO ME LO SENTO — ALY (@sonoinfastidita) December 26, 2024

La scheda di Chiara

Chiara Cainelli, ha 25 anni, di Trento, è nata da padre tedesco e madre boliviana. Ex campionessa di scacchi, ama anche leggere, dipingere, ascoltare musica e andare in palestra.Racconta di aver vissuto un’adolescenza “molto turbolenta” e di essere sempre stata una bambina ribelle alla quale non sono mai piaciute le regole.

Chiara ha un gemello che lei descrive come timido e sensibile, il suo esatto opposto, con il quale ha un bellissimo rapporto. Dopo il diploma, con la volontà di diventare indipendente, ha subito iniziato a lavorare, e oggi gestisce insieme alla madre un banco al mercato di Trento.

In TV è apparsa a Uomini e Donne per circa 1 mese nel 2020. Attualmente single, la sua ultima relazione è terminata a causa di un tradimento da parte del fidanzato. Chiara vorrebbe partecipare a Grande Fratello per mettersi alla prova e testare i suoi limiti, vorrebbe farsi conoscere e vivere un po’ di spensieratezza.