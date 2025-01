Perché Giulia e Pierpaolo hanno chiamato il figlio Kian: ecco il significato del suo nome

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno recentemente condiviso una dolce notizia con i loro fan: la nascita del loro primo figlio. Attraverso un post su Instagram, la coppia ha annunciato con grande gioia il nome del bambino, Kian Salemi Pretelli, un nome originale e ricco di significato.

Cosa significa Kian, il nome del figlio di Pierpaolo e Giulia

Nel post condiviso sui social, Giulia e Pierpaolo hanno mostrato la loro prima foto di famiglia. Indossando eleganti pigiami di seta blu notte coordinati, i due posano fianco a fianco: Pierpaolo bacia teneramente sulla fronte Giulia, mentre lei tiene in braccio il piccolo Kian, appena nato. Un’immagine che ha subito conquistato il cuore dei loro follower.

Il nome Kian non è stato scelto a caso. Giulia Salemi, che ha origini persiane, ha voluto rendere omaggio alla sua eredità culturale. Kian è un nome di origine iraniana che significa “re” o “regno”. Nella tradizione persiana, era un nome dato ai figli maschi per simboleggiare ricchezza, potere e nobiltà.

Inoltre, Kiyan era il nome di una dinastia mitologica persiana, i Kianidi, che ha ispirato la scelta del nome.

La scelta del doppio cognome

Giulia e Pierpaolo hanno deciso di dare al loro figlio entrambi i cognomi, Salemi e Pretelli, una scelta sempre più comune tra le coppie moderne. Questo gesto rappresenta un tributo sia alle radici materne che paterne, sottolineando l’importanza di entrambi i rami familiari.

La popolarità del nome Kian

Il nome Kian è già molto diffuso negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, e sta gradualmente guadagnando popolarità anche in Europa, in paesi come Germania, Francia e Spagna. Chi porta questo nome è spesso considerato dotato di una personalità forte e carismatica, con una grande capacità di prendere decisioni importanti.

Giulia Salemi ha condiviso ogni dettaglio della sua gravidanza con i fan, dai look premaman alla preparazione della cameretta e della mummy bag.

Ora, con la nascita del piccolo Kian, la coppia ha iniziato un nuovo capitolo della loro vita, e scommettiamo che presto il nome Kian diventerà uno dei più gettonati tra i neonati.