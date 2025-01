Il Grande Fratello non smette mai di sorprendere, e questa volta la tensione si è accesa nella notte, lasciando i fan spiazzati. Intorno alle 4 del mattino, un avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez ha scatenato un putiferio tra i fan, in particolare tra gli Zelena (sostenitori di Zeudi e Helena) e gli Helevier (supporter di Helena e Javier).

I microfoni della Casa hanno catturato un dialogo molto intimo tra i due. Il pallavolista argentino ha confessato:

“Che strano, ca**o. Zeudi, ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a scattarmi, non mi va.”

La risposta di Zeudi non si è fatta attendere: “E menomale. Che buono il tuo profumo.”

La complicità tra i due è sembrata crescere quando l’ex Miss Italia ha aggiunto: “Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani. Sai come si dice a Napoli? Sto letto tiene ‘o zucchero. Perché è piacevole stare qua.”

Secondo l’account di gossip Agest Beast, gli autori del reality, condotto da Alfonso Signorini, avrebbero pianificato a tavolino la dinamica tra Javier e Zeudi.

Già il 13 gennaio, il profilo aveva anticipato: “I confessionali approfondiranno le percezioni reciproche tra Zeudi e Javier, aggiungendo sfumature emotive alla narrazione e stimolando ulteriormente l’attenzione del pubblico.”

Fonti vicine alla produzione confermano che l’obiettivo è creare un triangolo amoroso tra Javier, Zeudi e Helena Prestes per accendere l’interesse degli spettatori e spingere Zeudi al centro della scena:

Mancanza di dinamiche, tensioni al minimo, e gli autori sono costretti a correre ai ripari. Ecco l’ultima bozza dagli appunti della produzione.

Javier al centro: spingere Javier a intromettersi in rapporti già esistenti, come quelli con Chiara o il nuovo ingresso.

L’obiettivo è tirarlo fuori dalla sua fase neutrale, che non convince gli autori.

Triangolo Zeudi-Helena-Javier: provare a riaccendere le scintille in modo “ambiguo” tra i tre, ma con un approccio naturale per non risultare forzati.