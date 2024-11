La Casa del Grande Fratello continua a regalare emozioni forti e colpi di scena inaspettati. Dopo i primi accoppiamenti che hanno appassionato il pubblico, un nuovo “duetto” amoroso si sta delineando, promettendo di tenere incollati allo schermo i telespettatori: stiamo parlando della coppia formata da Javier Martinez e Helena Prestes.

Il bel pallavolista Javier Martinez, dopo aver vissuto un intenso approccio con Shaila Gatta, sembra aver trovato un nuovo interesse amoroso in Helena Prestes. I due concorrenti sono stati spesso visti insieme, scambiandosi sguardi complici e coccole.

Helena Prestes, dopo la fine della sua “amicizia speciale” con Lorenzo Spolverato, sembra aver trovato conforto nelle braccia di Javier. La modella brasiliana ha ammesso di apprezzare molto la compagnia del pallavolista, definendolo un uomo sereno e tranquillo.

Mariavittoria Minghetti, grande amica di Javier, ha espresso la sua felicità per questa nuova amicizia, definendosi una “mamma fiera”. Pamela Petrarolo, invece, ha consigliato ad Helena di procedere con calma e di non farsi prendere troppo la mano.

Questa nuova liaison sta dividendo il pubblico del Grande Fratello. Da una parte, ci sono coloro che vedono in Martinez e Helena una coppia perfetta, dall’altra, chi sospetta che questa vicinanza sia solo una strategia per aumentare l’interesse del pubblico.

Le dinamiche all’interno della Casa continuano a evolvere e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se tra Javier e Helena nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia.

Parlano di Javier

Helena: Sto bene anche da sola, ma quell’abbraccio cosi caldo…é una cosa che sta venendo naturale

Pamela: Non correre

Helena: No, ma lui è molto sereno e tranquillo.

Tutti i fidanzati che ho avuto erano più tranquilli di me, il contrario di me.#GrandeFratello pic.twitter.com/cUacb77usu

— Violett926 (@violett926) November 14, 2024