Francesco Arca ha una bellissima compagna al suo fianco: lei è Irene Capuano. I due fanno coppia fissa ormai da parecchi anni ed anche due meravigliosi bambini: Maria Sole (nata l’1 settembre del 2015) e Brando Maria (nato il 6 aprile 2018).

Irene Capuano e Francesco Arca stanno insieme da molti anni (nonostante un periodo in cui si erano allontanati) e l’arrivo della primogenita è stata una gioia immensa: “Con Maria Sole la vita è più bella: «Il suo arrivo mi ha reso fin da subito consapevole che tutto non sarebbe stato più lo stesso”, ha scritto la modella sui social.

Prima della sua bellissima storia d’amore con Francesco Arca la Capuano ha avuto una relazione con Thomas De Gasperi, cantante degli Zero Assoluto.

La compagna di Francesco Arca soffre di diastasi dei muscoli retti addominali; una patologia che colpisce circa il 30% delle donne che hanno avuto una gravidanza.

Irene Capuano, in tal senso ha svelato:

Finalmente dopo 4 anni di visite, incontri, dottori, dolori addominali, schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento “large” per coprire il difetto, paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita. Finalmente ho preso coraggio e, per tutte quelle donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema, vi dico non abbiate paura, affidatevi ad un medico serio, umano e competente come ho fatto io e che possa tranquillizzarvi.