Un incendio di grandi proporzioni è divampato nella giornata di oggi, lunedì 1 agosto 2022, presso gli studios di Cinecittà a Roma. Stando alle prime informazioni, i vigili del fuoco sarebbero stati allertati poco prima delle ore 16.00, e sul posto sono prontamente giunte tre squadre che si sono messe al lavoro nel tentativo di domare il rogo in atto.

Incendio negli studi di Cinecittà: minacciata anche la Casa del GF Vip

In una nota dei pompieri ripresa in questi minuti da Fanpage.it, si legge: “Sul posto anche funzionario di turno e Capo Turno provinciale”. Al momento le squadre sono al lavoro per cercare di spegnere le fiamme ma soprattutto nel tentativo di proteggere le strutture degli studios non ancora coinvolte dal grave incendio.

Fortunatamente al momento non risultano feriti o intossicati a causa della nube di fumo che si innalzata inevitabilmente. Come riporta anche RaiNews, dalle prime notizie pare che a bruciare siano in modo particolare le scenografie di “The Young Pope 2”, la serie tv girata dal premio Oscar Paolo Sorrentino. Altre fonti invece avrebbero parlato solo del coinvolgimento della scenografia di “Firenze rinascimentale”.

A rischio anche la Casa del GF Vip, prossimo alla ripartenza dal prossimo settembre. L’agenzia Dire inoltre avrebbe anche aggiunto che sarebbe stato gravemente danneggiato il set di “Assisi”. L’incendio sarebbe stato definito “importante ma al momento sotto controllo”.

Le strade che confinano con gli studios di Cinecittà sarebbero state interdette al traffico, mentre una nube nera sta interessando il quadrante Sud della Capitale.

🔴 #Roma, è in corso un #incendio a #Cinecittà Studios che sta interessando una scenografia: gran parte della ricostruzione in cartapesta è andata distrutta. Fiamme circoscritte e controllate dai #vigilidelfuoco che operano con 3 squadre. In diminuzione i fumi [#1agosto 16:45] pic.twitter.com/i9SBQUcXIQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 1, 2022