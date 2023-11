Holden (all’anagrafe Joseph Carta) oltre ad essere il figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini), ha anche una ex fidanzata famosa: lei è la tiktoker Cecilia Cantarano. La giovane, proprio in queste ore, ha parlato del talentuoso cantautore.

Holden di Amici 23, la ex fidanzata interviene

Come sono gli attuali rapporti tra Cecilia e Holden? L’ultimo inedito del cantante di Amici 23 è proprio dedicato alla tiktoker che, per l’occasione, ha deciso di intervenire svelando cosa ne pensa:

Penso che sono contenta del suo percorso. Ha dimostrato di essere molto bravo, lo stanno vedendo tutti. Non abbiamo chiuso in buoni rapporti, lo sapete penso tutti più o meno, chi ha seguito la vicenda. In ogni caso gli auguro che il percorso gli vada bene e sta andando bene, quindi mi faccio i ca*zi miei.

In una live su TikTok ha aggiunto:

Se secondo me Holden può vincere Amici? Sì, tranquillamente.

Mai voluto farci gossip sopra, mai voluto condividere certe cose sui social, ma non posso neanche lasciare che di me si dica la qualunque o che passi un messaggio così sbagliato e lontano dalla verità, che mi dipinge come lo str***o della situazione che ha lasciato (poverina) la ragazza tre volte addirittura quando ha avuto il covid.

Sono stato sempre fedele, sempre. Lei no, e questa è la verità. Se vi dicessi con chi, e come sono andate le cose, probabilmente verrebbe sput***ata abbastanza da farmene pentire, perché non voglio il male di nessuno ma nemmeno il mio.

Oggi è l’ennesima volta che è stato superato un limite, se dovessi sentire altro, se dovessero girare ancora stronzate sul mio conto, sarà stata lei a volerlo, perché per quanto mi riguarda delle scuse basterebbero a, finalmente, chiudere la relazione orribile che abbiamo avuto.