Guenda Goria replica ad Enock e interviene anche Mirko Gancitano

Botta e risposta social tra Guenda Goria ed Enock, ex concorrenti del Grande Fratello Vip alle prese con un “litigio” a distanza dai toni forti e definiti.

Enock ha accusato Guenda Goria di incoerenza dopo aver attaccato suo fratello Mario Balotelli ma preso le difese di suo padre (“Certo che mi fai ridere, hai avuto il coraggio di attaccare mio fratello Mario, mò dopo il comportamento inammissibile di tuo padre lo difendi?”).

Per tutta risposta, l’attrice ha replicato:

Successivamente Guenda ha postato una riflessione più generica:

”‘Ma vaff****lo’, ‘Donna di m***a!’, ‘Donna di cosa’, ‘Stai zitta!’. Mi hai insultato e offeso in modo indegno gridandomi le peggio cose. Non hai mai chiesto scusa, nemmeno per i modi aggressivi. Io non ho mai parlato per eleganza e non ho nemmeno mai ritirato fuori il discorso. E ora parli? Mi attacchi? Ma con che coraggio?

Raggiunta dal buon Francesco Fredella ai microfoni di RTL 102.5, Guenda Goria ha aggiunto ancora:

Innanzitutto voglio dire che tanti ex concorrenti attaccano, probabilmente perché non sono protagonisti di questa edizione e quindi vogliono tornare ad esserlo. Perché in realtà c’è poca carne al fuoco per poter parlare. Io parlo perché sono chiamata in causa e c’è mio padre, altrimenti sarei stata zitta e non avrei attaccato parenti di altri concorrenti. Ma è una differenza di stile. Comunque mio padre è attaccato in maniera eccessiva dall’inizio del programma. Viene insultato, io vengo insultata in tutti i modi…