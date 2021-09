Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, si sono sviluppate numerose dinamiche, compreso l’attacco di Enock nei confronti di Guenda Goria che difende papà Amedeo dalle polemiche.

Questo l’attacco di Enock nei confronti di Guenda che ha apertamente preso le difese di Goria dopo gli approcci particolarmente incessanti nei confronti di Ainett Stephens.

Proprio ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, Goria si è scontrato pure con Sonia Bruganelli che ne ha “condannato” gli atteggiamenti:

Il tuo modo di scherzare a un certo punto ha creato un imbarazzo in Ainett tanto che parlando con Manila la stessa ti ha detto di farlo in maniera meno evidente. Dico che è un peccato perché un uomo come te, un giornalista di una certa età ed acculturato, venga oscurato da questa situazione che sui social e ovunque è la prima cosa che salta agli occhi. Perchè parliamo di un uomo di una certa età e di una donna che è andata in tv dopo tanti anni e che magari può avere dell’imbarazzo a dirti davanti alle telecamere a dirti che le dà fastidio quello che stai facendo. Nessuno ti ha accusato di essere un mostro!