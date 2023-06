Nella Casa del Grande Fratello Vip sono entrati anche degli intellettuali. Dopo Barbara Alberti ha fatto il suo ingresso anche lo scrittore e giornalista Fulvio Abbate e, a distanza di alcuni anni, ha attaccato il reality show.

Ex del Grande Fratello Vip attacca il reality e cita Luigi Berlusconi

Fulvio Abbate ha attaccato il reality show di Alfonso Signorini ed ha tirato in ballo anche Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio:

Io non appartengo di centro alla fogna fascio-putiniana e posso permettermi ciò che voi analfabeti mai.

Per quanto riguarda l’ignoranza social, sono perfettamente d’accordo con Abbate. Tuttavia, credo che il suo cachet del Grande Fratello Vip sia uscito proprio dalle tasche che adesso pare “condannare”.

