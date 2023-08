Il Grande Fratello cambia pelle, ma prima ancora di vedere la messa in onda della nuova versione che si allontana sempre più dal suo essere trash, scatena le prime riflessioni, come quella avanzata dal volto noto Rai, Loretta Goggi. L’artista, giurata di Tale e Quale Show, nel corso di una lunga intervista a La Repubblica ha avuto modo di dire la sua su vari argomenti, dalla politica al Grande Fratello.

Da 60 anni in Rai, Loretta Goggi ha vissuto varie epoche della tv pubblica, fino a quest’ultima sotto il governo Meloni. Al noto quotidiano la conduttrice e imitatrice ha svelato cosa pensa:

Lo sa in 60 anni quanti direttori e presidenti ho visto cambiare? Non mi metto a fare discorsi sull’occupazione, di destra o di sinistra, ci sono corsi e ricorsi. Penso che dovrebbe valere una sola regola: la meritocrazia.

Loretta Goggi ha poi detto la sua anche sulla svolta anti trash di Pier Silvio Berlusconi rispetto a Mediaset e nello specifico al Grande Fratello:

Infine un pensiero anche su Giorgia Meloni e su Elly Schlein. In merito alla premier ha commentato:

Giorgia Meloni lasciamola lavorare. Fa politica da sempre. Però sui diritti non si torna indietro. Le famiglie hanno il diritto di essere libere, non puoi dire alle persone come vivere, chi amare, come crescere i figli. Abbiamo fatto tante battaglie, tanti passi avanti: la libertà è sacra.