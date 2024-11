Le voci sul Grande Fratello dopo il flop di ascolti: Signorini a rischio? Cosa ha deciso Mediaset

La puntata di ieri sera del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, ha registrato ascolti al di sotto delle aspettative. Il reality di Canale 5 è stato seguito da appena 1 milione e 825 mila spettatori, con uno share inferiore al 14%, nonostante la trasmissione sia durata fino all’1:30 di notte.

Alfonso Signorini a rischio? Le voci sul Grande Fratello dopo il flop

Un risultato decisamente deludente che ha spinto i vertici di Mediaset a convocare una riunione d’urgenza. La notizia è stata diffusa in anteprima dal portale Blog Tv Italiana sul social X, sottolineando la gravità della situazione: “Richiesta nuova riunione d’emergenza a Mediaset dopo i disastrosi ascolti Tv registrati ieri da Grande Fratello…”.

Secondo Blog Tv Italiana, Pier Silvio Berlusconi non sarebbe soddisfatto del risultato finale del programma, pur mantenendo stima per Signorini. Questo ha fatto ipotizzare a molti un possibile cambio di conduzione, anche se nulla è stato ancora confermato: “Nonostante la stima, riferiscono che Pier Silvio Berlusconi sia non più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso Signorini…”.

La pressione su Signorini è aumentata dopo il tentativo fallito di contrastare Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il programma della Carlucci ha mantenuto la sua leadership grazie a performance emozionanti, polemiche divisive e un format che continua a catturare l’interesse del pubblico.

Cosa accadrà al GF?

A causa degli ascolti deludenti, il Grande Fratello tornerà alla sua consueta collocazione del lunedì sera, con il prossimo appuntamento previsto per il 2 dicembre. Tuttavia, il cambio di giorno potrebbe non essere sufficiente a risollevare le sorti di un programma che sembra non soddisfare il pubblico: “Cari amici, vi terremo compagnia per altri diversi sabati”, aveva annunciato Signorini in diretta.

Ma alla luce dei numeri negativi, l’esperimento del sabato sembra destinato a concludersi.

La chiusura anticipata de La Talpa ha offerto uno spazio maggiore al reality, ma l’intrattenimento proposto non sembra essere all’altezza delle aspettative, soprattutto considerando la forte concorrenza delle altre reti.