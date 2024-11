“Bipolare!”, Helena attaccata nella notte: “Se sta male si faccia curare” – VIDEO

Helena Prestes è l’anima del Grande Fratello. Stanotte, dopo la diretta, ha fatto letteralmente sbroccare il comodino per eccellenza: Giglio. Ma non solo. Anche Ilaria Galassi ha perso la pazienza minacciando di picchiarla e creando il rischio squalifica dietro l’angolo.

Yulia e Giglio contro Helena: “Bipolare, deve farsi curare”

Dopo la diretta, i concorrenti si sono messi ad insultare Helena, accusandola anche di essere bipolare. Proprio Giglio, sfogandosi con Shaila e Jessica ha cominciato a straparlare:

Ma non m’interessa niente se non stai bene. Fai fuori e fatti curare se non stai bene. Qui non ti voglio se non stai bene, devo continuare a scusarti perché non stai bene? Cioè, scusa… non ha senso. E’ incoerente come cosa!

Giglio su Helena: “Non mi interessa se non stai bene, vai fuori e vai a farti curare, se non stai bene io non ti voglio qua. Devo continuare a scusarti perché non stai bene?” Poi arriva Helena e fanno tutti finta di niente, CODARDI !

#GrandeFratello pic.twitter.com/PDsBvedrrD — – (@redrIsingh) November 27, 2024



Dopo Giglio anche Yulia si è scagliata contro Helena:

Lei ha degli sbalzi di bipolarità assurdi. Ma tu non sai manco le facce che fa in puntata. Nessuno che le dice di ridimensionarsi. Io il linguaggio del corpo lo conosco, lo so fare, l’ho già fatto.

Lorenzo ha rincarato la dose:

No, ma veramente… nessuno vede le sue provocazioni. Sono tre settimane che mi provoca ma punite la mia aggressività.

certo sentire yulia e lorenzo dire che “helena provoca che ha degli sbalzi d’umore ecc”detto da loro è una barzelletta

uno che offende le donne dalla mattina alla sera è un altra che super aggressiva IL FATTO CHE HELENA È STATA LA PREFERITA LÌ STA MANGIANDO VIVI#grandefratello pic.twitter.com/CPfJrZQimx — Suavefiore (@suavefiore) November 27, 2024

La scheda della Prestes

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.