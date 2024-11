Luca Giglioli, detto Giglio, è chiaramente uno dei concorrenti più in ombra di questa edizione del Grande Fratello. Nonostante la sua storia con Yulia, non è mai stato realmente capace di creare mezza dinamica interessante… fino a ieri sera.

Dopo la decisione di Helena di far riunire Shaila e Lorenzo piuttosto che lui e Yulia, il ricciolino l’ha accusata di incoerenza e falsità:



Dopo la diretta, Giglio si è scagliato contro il Grande Fratello:

Ora piango tutta la settimana e voglio vedere. È contenta, è entrata l’amica e ora è contenta… è stata preferita e ora è contenta… io non posso nominarla e devo nominare per forza Federica che non c’entra niente. Quando cambiano le cose? Non parlo e non va bene, dichiaro qualcosa e me la tolgono. Dico la mia e non viene detto: chi sono io? Luca mi nomina, perché? Vuoi farmi del bene? No, mi fa incazzare ancora di più.