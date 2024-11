“Io la meno!”, Helena minacciata nella notte: rischio squalifica e penale per una concorrente – VIDEO

Helena Prestes, ieri sera, ha fatto letteralmente impazzire la Casa del Grande Fratello e noi, proprio per questo la amiamo, dopo aver fatto risvegliare Giglio, anche Ilaria Galassi ha perso la pazienza minacciando di “menarla”.

Ilaria minaccia Helena: “Io la meno”, Pamela: “Zitta, vuoi pagare la penale?”

Parlando in cucina con Pamela dopo la diretta del Grande Fratello, ha detto di voler menare Helena. La sua compagna d’avventura l’ha invitata a tacere per non rischiare la penale.

No ma prego continuate pure non fate nulla tutto nella norma accettabile passabile lecito#grandefratello pic.twitter.com/RiAz8QsEwi — RØ ️‍⃤── (@impazziR0) November 27, 2024



Successivamente, mentre Giglio si “sbatteva” la testa contro il muro per non essersi ricongiunto alla sua Yulia, in sottofondo Jessica e Federica parlavano dell’accaduto.

“Ha detto che le mena. No no no no no levagliela, ha detto che stasera le mette le mani addosso”, ha detto Jessica. Federica, cadendo dalle nuvole, ha domandato: “Ma chi Pamela?”, e la Morlacchi ha risposto: “No Ilaria ad Helena”.

Jess: “No Ilaria ad Helena” Menomale che ho registrato sta parte, SCHIFO. #GrandeFratello pic.twitter.com/xpxezMO0kK — Sam&Dean – Carry on my wayward son (@CiupiSupporterr) November 27, 2024

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.