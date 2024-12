“Una grande delusione”, Federica Pellegrini parla di Madonia dopo la “cacciata” da Ballando con le Stelle

La vicenda di Angelo Madonia ha lasciato un segno profondo nella competizione di Ballando con le Stelle. L’allontanamento del ballerino dalla trasmissione, seguito da infortuni e sostituzioni improvvisate, ha messo a dura prova la sua partner, Federica Pellegrini, che ha affrontato una settimana di turbolenze personali e professionali.

Pellegrini e l’addio a Madonia: “Una grande delusione”

L’atleta, impegnata a dimostrare le sue abilità sulla pista da ballo, ha raccontato i momenti difficili seguiti all’allontanamento di Madonia. La decisione della produzione è arrivata dopo settimane di tensioni, culminate nel battibecco tra il ballerino e Selvaggia Lucarelli durante una delle puntate.

Federica Pellegrini ha espresso tutto il suo dispiacere: “Sabato sera è stato mandato all’aria un rapporto costruito con fatica. Dopo due mesi di lavoro, finalmente avevamo trovato la sintonia in un ballo riuscito bene. È stata una grande delusione”.

L’atleta si è anche sentita isolata nel caos delle dinamiche dietro le quinte: “Mi sono sentita sola. C’è stato grande scompiglio, ma non è dipeso da me. La produzione deve mantenere un’etica salda, ed è stata messa in difficoltà”.

L’infortunio di Samuel Peron

Dopo l’uscita di scena di Madonia, Samuel Peron è stato scelto per accompagnare Pellegrini. Tuttavia, le frenetiche prove della settimana si sono concluse con un imprevisto: Peron ha riportato una lacerazione di terzo grado al polpaccio, costringendolo a lasciare il programma.

In una clip dall’ospedale, il ballerino ha spiegato: “Ho sentito una tensione al polpaccio. È una lacerazione importante e non si risolverà in poco tempo”.

In studio, Milly Carlucci ha ringraziato Peron per la disponibilità dimostrata nonostante le difficoltà: “Questo è lo spirito dei maestri di Ballando: Samuel è accorso subito, ma purtroppo è successo ciò che può accadere agli sportivi”.

Commosso anche il ringraziamento di Federica Pellegrini: “Grazie, Samuel. Questa settimana ci siamo divertiti tantissimo”.

Pasquale La Rocca e l’ultima chance

Per permettere a Federica Pellegrini di rimanere in gara, la produzione ha deciso di affidarla a un nuovo maestro, Pasquale La Rocca, che ha sostituito Nina Zilli, già costretta a lasciare la competizione.

Carlucci ha spiegato la decisione: “Abbiamo fatto appello allo spirito di gruppo che ci caratterizza. Sapevamo che Nina Zilli non avrebbe più ballato e così Pasquale è accorso in nostro aiuto”.

Federica Pellegrini, visibilmente provata ma determinata, è pronta a tornare sulla pista, dimostrando ancora una volta la sua forza d’animo.