Dopo una uscita insieme, il gossip ha cominciato a mormorare su Giulia Stabile e Wax, beccati in gruppo nel corso di una serata a Milano dopo la fine di Amici 22: cosa è successo?

Amedeo Venza e Deianira hanno pubblicato alcune fake indiscrezioni che hanno costretto Giulia Stabile ad intervenire per smentire le soffiate false arrivate alle orecchie dei gossippari:

Poi un gossip falso sul loro presunto atteggiamento con alcuni fan:

Appena visti Wax e Giulia a Como. Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare facendo finta di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li ca**erà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Da Giulia non ce lo aspettavamo.

Giulia Stabile ha prontamente smentito sui social:

Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante ‘gli impegni’ (come magari è successo a Desenzano o come quando sono insieme ad amici), ci tengo a dedicare il ‘giusto’ tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile.