Non è un momento semplice per Giulia Stabile, almeno sul piano dei sentimenti, dopo la fine della relazione con il cantante Sangiovanni. Dal punto di vista professionale, al contrario, può dirsi particolarmente soddisfatta e proprio stasera Giulia salirà su un altro importante palco, quello del LoveMi, fronte Duomo a Milano, in occasione del concerto benefico organizzato da Fedez.

Giulia Stabile, gag con Fedez prima del LoveMi

In attesa dell’evento che vedrà sfilare sul palcoscenico ben 28 artisti, Giulia Stabile è prontissima e proprio con Fedez nelle passate ore si è resa protagonista di una gag via social diventata inevitabilmente virale.

Tramite le sue Stories, il marito di Chiara Ferragni ha lasciato intuire che Giulia Stabile sarà sul palco, probabilmente con un corpo di ballo. Un vero e proprio colpaccio per Fedez che ha deciso di puntare su una delle ballerine più talentuose del momento e amatissime non solo dal pubblico di Amici di Maria De Filippi.

L’annuncio è stato accompagnato da una gag involontaria post prove di ieri, in cui il rapper tenta di tenersi a distanza da Giulia, giustificando il gesto con il sudore dopo l’esibizione:

Devo tenerla a debita distanza perché puzzo.

E Giulia si avvicina annusandolo e confermando insieme alla sua coinvolgente risata (il video in apertura).

Un momento divertente che ha però colto di sorpresa lo stesso Fedez a poche ore dall’attesissimo evento musicale visibile questa sera, 27 giugno, su Italia 1 a partire dalle 19:00.