Giulia Salemi intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Diva e Donna, si è confidata a 360°, svelando di avere passato un bruttissimo periodo perché la facevano sentire inadatta.

Tre anni fa non stavo lavorando, non ero felice. Ho avuto problemi ormonali, ero gonfia in modo malsano. Mi hanno fatto capire che ero brutalmente fuori luogo per la televisione. Piangevo, passavo le giornate a letto a mangiare e a guardare serie tv. Poi ho reagito. Rialzarsi è bello, quando sei caduta.