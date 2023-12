Giulia Diana è una figura che ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la sua relazione con il cantante toscano Enrico Nigiotti, ma anche per la sua passione e dedizione alla danza.

Giulia Diana, chi è la compagna di Enrico Nigiotti

Nata a Livorno nel 1991, Giulia Diana è da almeno sei anni la compagna di Enrico Nigiotti. Nonostante sia spesso menzionata dall’artista, di lei si sa relativamente poco. Giulia conduce una vita normale, lontana dalle telecamere e da tutto ciò che circonda la vita del suo fidanzato Enrico.

Giulia Diana è un’insegnante di danza e ballerina. Ha trasformato la sua passione in lavoro, aprendo una scuola di danza, il “Laboratorio di Danza e Movimento”, a Livorno. Questo progetto è stato supportato dal cantante, che cerca, quando può, di affiancarla nelle iniziative promosse dalla scuola.

Inoltre, Giulia è laureata in psicologia, unendo così la sua professione alla passione per la danza.

La storia d’amore tra Enrico Nigiotti e Giulia Diana è nata circa tre anni fa. Il cantante ha più volte dichiarato di essere innamorato della sua compagna. Un rapporto solido, non viziato dall’intercessione dei media, che li ha portati a convivere nella comune città natale, dove hanno deciso di adottare anche due cagnolini.

Nel dicembre 2022, la coppia ha annunciato sui social di essere in attesa di due gemelli, Maso e Duccio. Questa notizia ha riempito di gioia i fan della coppia e ha aggiunto un altro capitolo emozionante alla loro storia d’amore.