Lutto nel mondo del cinema e del doppiaggio in seguito alla morte di Giorgio Lopez, doppiatore e fratello maggiore di Massimo Lopez. Nel corso della sua lunga carriera era diventato popolare per aver prestato la voce ad alcuni degli attori più celebri tra cui Danny De Vito, Dustin Hoffman, Pat Morita e Christopher Lee. Tra gli altri era stata anche la voce del dottor Nowzaradan di Vite al Limite.

Giorgio Lopez, morto il noto doppiatore

Come riferisce Fanpage.it, Giorgio Lopez è morto oggi 10 agosto a Roma per cause al momento non specificate. Aveva 74 anni. La notizia è stata resa nota dal sito AntonioGenna.net, punto di riferimento del mondo del doppiaggio.

Tanti i film che lo hanno visto “protagonista” con la sua inconfondibile voce soprattutto le pellicole con Danny De Vito, da “I soldi degli altri” a “I gemelli”, passando per “L.A. Confidential” e “Austin Powers in Goldmember”.

La voce del doppiatore è memorabile anche per frasi del calibro di “togli la cera metti la cera” del maestro Miyagi in Karate Kid.

Ignote al momento le cause della morte. Come rammenta DavideMaggio.it, di recente su Facebook Lopez aveva lamentato la mancata vaccinazione contro il Covid nonostante avesse diverse patologie. Lascia due figli, Gabriele ed Andrea, ai quali aveva tramandato l’arte del doppiaggio.