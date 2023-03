Nel corso della prima serata di ieri il Grande Fratello Vip ha avuto modo di mostrarci in anteprima l’intervista di Antonino Spinalbese che uscirà domani tra le pagine di Chi Magazine e parla anche del suo rapporto con Ginevra Lamborghini.

“Lei ha di base un velo di tristezza dentro, e poi un modo di sedurre tutto suo che non è fisico, è molto materna”, ha affermato Antonino parlando di Ginevra.

A tal proposito la Lamborghini ha aggiunto:

Ha ragione Antonino, c’è un velo di tristezza dentro di me, è l’unico ad aver visto bene. Mi fa piacere che sia stato lui ad accorgersene. Mi sono sempre definita una ragazza dall’animo blu, ho dentro di me delle cose che non lascio far vedere a nessuno, ho tristezze che vengono da lontano e che copro con l’eccessiva risata, ironia e leggerezza.