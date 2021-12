Gianni Sperti tronista di Uomini e Donne? La sua risposta

Gianni Sperti, da anni opinionista di Uomini e Donne al fianco di Tina Cipollari, potrebbe cambiare ruolo e cercare la persona giusta nel ruolo di tronista? La risposta arriva tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni.

Non ci ho mai pensato, ma non credo di essere adatto. Sono bravo a consigliare, ma con me stesso sono una frana. Poi non sono bravo a corteggiare, mentre da corteggiato, invece, sarei abbastanza duro: se non trovassi la persona giusta, non durerei più di un mese.