La morte di Gianluca Vialli, ex calciatore, allenatore e capo delegazione della Nazionale Italiana guidata dal suo fraterno amico Roberto Mancini, ha sconvolto l’opinione pubblica e l’intero mondo del calcio.

Gianluca Vialli è morto: moglie, figlie e vita privata del calciatore

L’ex calciatore lascia la moglie Cathryn White Cooper con cui si era sposato nel 2003 e le due figlie Olivia e Sofia. Ad ottobre del 2019, dopo aver lottato contro un tumore al pancreas, gli è stato assegnato il ruolo di punta all’interno dello staff della Nazionale diretta da Roberto Mancini che si è concluso con il successo agli europei.

Quasi al termine del 2022, Vialli comunica di dover interrompere il suo lavoro con la nazionale Italiana per dedicarsi ai problemi di salute. A distanza di un paio di settimane dall’annuncio, venerdì 6 gennaio 2023 viene annunciata la sua morte.

Chi è Cathryn White Cooper?

Cathryn White Cooper e Gianluca Vialli si sono conosciuti nel Regno Unito quando il calciatore giocava nella squadra del Chelsea (che poi ha allenato dal 1998 al 2000).

Dopo alcuni anni di fidanzamento il matrimonio è arrivato nel 2003. La moglie di Vialli è un’ex modella di origine sudafricana che lavora come arredatrice di interni.

La lotta contro il tumore al pancreas: quando l’ha scoperto

Dal 2017 Gianluca Vialli combatteva contro un tumore al pancreas. Inizialmente il suo stato di salute migliorò tanto da poter tornare nel mondo del calcio che tanto amava.

Tuttavia, non si era mai ritenuto fuori pericolo. Nel 2020, per esempio, aveva rilasciato una intervista per il quotidiano britannico The Times:

Fisicamente sto bene e sto riacquistando i muscoli ma sono ancora molto spaventato e preoccupato. Ogni volta che mi sveglio o che vado a letto con un po’ di mal di pancia o di mal di testa o con qualche linea di febbre, penso subito “oddio, è tornato”. Ci vorrà tanto tempo prima che riesca a sbarazzarmi di questa sensazione. Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere.

Ad un anno di distanza da queste dichiarazioni, Vialli tornò sull’argomento: